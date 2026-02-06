Продвигать бренд "Азербайджан - страна туристического профиля" в мировом медиа-пространстве – задача отечественных СМИ

БАКУ /Trend Life/ - Недавно в СМИ со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана сообщалось о том, что в стране впервые разработан проект Государственной программы по развитию туризма. О значении грамотно поданной информации в медиапространстве для продвижения туристического потенциала Азербайджана мы поговорили с главным редактором международного туристического журнала «Azerbaijan Review - Панорама Азербайджана» и информационного интернет-портала Bakuinform.az Ларисой Джаваншир, руководителем проекта первого печатного издания, представляющего туристические продукты страны на крупнейших международных мероприятиях.

- Поскольку вы немало лет занимаетесь созданием информационных турпродуктов, работающих на продвижение туристического имиджа Азербайджана, у вас, безусловно, есть представление о том, какую роль должны играть СМИ в программе развития отечественного туризма в ближайшие годы…

- Подготовка столь серьезного документа, безусловно, говорит о том, что туризм будет продолжать оставаться одним из приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Важно, чтобы все, кто сегодня работает в сфере туризма, осознавали свою ответственность за выполнение задач, которые будут поставлены перед ними в госпрограмме. Поскольку с 2002 г. я являюсь руководителем международного периодического издания, направленного на популяризацию туризма, истории и культуры Азербайджана на мировом уровне, могу с уверенностью говорить о роли информационной поддержки развитию туризма Азербайджана, какие задачи выполнял журнал «Azerbaijan Review - Панорама Азербайджана», с первого номера распространявшийся в свое время на крупнейших международных медиафорумах и туристических выставках.

Те, кто интересуется медиа-сферой, связанной с туризмом, знают, что этот журнал, выпускаемый на английском и русском языках, со спецвыпусками на 7 языках народов мира, успешно представлял реализацию программ социально-экономического развития под руководством Президента Ильхама Алиева, охвативших строительство современных комфортабельных отелей, реставрацию историко-архитектурных памятников, создание туристических центров отдыха, проведение масштабных международных мероприятий.

Прежде всего надо сказать о том, что журнал имел широкое распространение на международных туристических выставках во многих странах мира и на "Азербайджанских международных туристических выставках" в Баку, в отелях класса люкс, бизнес-центрах и на борту самолетов. Издание специализировалось на ярких фоторепортажах и аналитических статьях о культурном наследии, исторических памятниках и традициях Азербайджана (например, о Нахчыване, Шеки, Гяндже, традициях Новруза, исторических местах Абшерона, освещая многие интересные для иностранных туристов темы).

Кстати, меня как руководителя этого проекта радует, что материалы журнала до сих пор цитируются в современных информационных ресурсах при описании достопримечательностей страны.

Традиции журнала с 2015 г. по настоящее время продолжены в его специальном проекте. Я говорю об информационном интернет-портале Bakuinform.az, также ставшем международным информационно-аналитическим СМИ, с контентом, посвященным важнейшим событиям в экономической, общественной и политической жизни региона Южного Кавказа, и прежде всего Азербайджана.

- Что вы можете сказать о целевой аудитории Bakuinform.az?

Имея целевую аудиторию (иностранные туристы, дипломатический корпус, представители международного бизнеса и все, кто интересуется регионом), портал освещает историческое наследие, современные архитектурные проекты, туристические маршруты, а также культурные события страны. Стоит отметить, что информационный интернет-портал, представленный в международном медиа-пространстве на трех языках, имеет аудиторию во многих странах мира. Google-аналитикa свидетельствует, что на информацию на портале обращают внимание в самых разных странах, на всех континентах.

Многоязычность, подчеркивая статус изданий, позволяет нам выполнять задачи международного вестника, продвигать бренд Азербайджана на мировой арене как привлекательного направления для отдыха и инвестиций.

Опыт «Azerbaijan Review - Панорама Азербайджана» показал эффективность журнала как источника информации для специалистов в сфере туризма, а также в установлении контактов и сотрудничества между туристическими компаниями разных стран. Журнал изучался, имея постоянные рубрики, давал ответы на актуальные вопросы, освещал интересный опыт наших и зарубежных специалистов. До сих пор на почту Bakuinform.az приходят вопросы и пожелания, приглашения на крупнейшие международные мероприятия из Турции, России и других стран СНГ, Японии, Болгарии, США.

- Стратегия развития туризма на 2026-2030 гг. направлена на развитие Азербайджана как конкурентоспособного, устойчивого, инновационного круглогодичного туристического центра региона. Это современные задачи, которые предстоит решать в данной сфере в предстоящие годы…

- Как известно, в 2025 году общий турпоток в страну составил 2 млн 570,2 тыс. человек. Определенную роль для достижения положительных результатов в развитии сферы туризма, безусловно, играет участие туристических организаций Азербайджана в международных туристических выставках. Наряду с этим, в контексте задачи увеличения потока иностранных туристов, развития регионального туризма и занятости в регионах, формирования регионального лидерства в сфере оздоровительного термального и медицинского туризма, важное значение имеет и проведение "Азербайджанских международных туристических выставок" в Баку.

В Азербайджане имеются такие великолепные национальные курортные кластеры, как Нафталан, Дуздаг, Галаалты, Истису, и, естественно, их возможности в плане открытия совместных программ с зарубежными партнерами были бы весьма интересны для представителей многих стран.

- Работа, судя по задачам, которые предстоит решать, должна строиться по четкой системе и выдерживать конкретные сроки исполнения, тем более, если говорить, к примеру, о развитии регионального туризма...

- Главное, продолжать целенаправленную работу по регионам. На сегодня специализация регионов выглядит таким образом: Карабах - культурный, мемориальный и термальный туризм, Губа–Гусар - горный и зимний туризм, Лянкяран–Астара - экологический и термальный, Нахчыван - оздоровительный туризм.

Особую роль в развитии этих регионов, безусловно, играет государственная поддержка сельского и семейного туризма. Немаловажную роль в развитии туристических зон в регионах играют состояние транспортной инфраструктуры, навигационные системы, наличие цифровых туристических карт. Принятие Госпрограммы по развитию туризма до 2030 года и результативное выполнение намеченных целей, безусловно, поспособствуют дальнейшему развитию этой сферы. Одним словом, впереди большая работа для всех, кто имеет отношение к сфере туризма и понимает насколько она важна для социально-экономического развития страны.

