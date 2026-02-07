В Иране планируется ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов

БАКУ /Trend/ - В период до 11 февраля в Иране в рамках 1 248 проектов планируется ввод в эксплуатацию новых объектов в промышленном, горнодобывающем и торговом секторах.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении министерства промышленности, рудников и торговли Ирана.

Согласно информации, в 31 провинции страны на реализацию объектов направлено в целом 4,58 квадриллиона риалов (примерно 3,93 миллиарда долларов).

Отмечается, что после запуска объектов работой будут обеспечены 60,5 тысячи человек.

Наибольший объем инвестиций пришелся на: провинцию Йезд — 88,3 триллиона риалов (75,8 миллиона долларов), провинцию Хузестан — 50,8 триллиона риалов (43,6 миллиона долларов),

провинцию Меркези — 38 триллионов риалов (32,6 миллиона долларов), провинцию Альборз — 33 триллиона риалов (28,3 миллиона долларов), провинцию Восточный Азербайджан — 25 триллионов риалов (21,5 миллиона долларов).

Отметим, что ввод в эксплуатацию объектов приурочен к 47-й годовщине Исламской революции.