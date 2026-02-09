Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы (ФОТО)

Общество Материалы 9 февраля 2026 05:57 (UTC +04:00)
Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы по каратэ среди молодежи и юниоров успешно завершился, проходивший в кипрском Лимассоле, Республика Кипр 6-8 февраля.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, азербайджанские спортсмены показали высокие результаты на престижном чемпионате Европы, завоевав медали в различных возрастных и весовых категориях.

Салман Салманов, выступавший в ката в возрастной категории до 18 лет, завоевал бронзовую медаль. В соревнованиях по кумите бронзовые медали завоевали Джансу Ахмадзаде в весовой категории до 66 кг и Раван Абасов в весовой категории до 61 кг. Вусал Ганбаров, выступавший в весовой категории до 55 кг, завоевал серебряную медаль. Аладдин Маликов, выступавший в весовой категории до 68 кг, одержал победу над всеми соперниками и завоевал золотую медаль.

Аслан Достуев, представлявший Азербайджан в возрастной категории до 21 года, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости