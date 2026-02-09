Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы по каратэ среди молодежи и юниоров успешно завершился, проходивший в кипрском Лимассоле, Республика Кипр 6-8 февраля.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, азербайджанские спортсмены показали высокие результаты на престижном чемпионате Европы, завоевав медали в различных возрастных и весовых категориях.

Салман Салманов, выступавший в ката в возрастной категории до 18 лет, завоевал бронзовую медаль. В соревнованиях по кумите бронзовые медали завоевали Джансу Ахмадзаде в весовой категории до 66 кг и Раван Абасов в весовой категории до 61 кг. Вусал Ганбаров, выступавший в весовой категории до 55 кг, завоевал серебряную медаль. Аладдин Маликов, выступавший в весовой категории до 68 кг, одержал победу над всеми соперниками и завоевал золотую медаль.

Аслан Достуев, представлявший Азербайджан в возрастной категории до 21 года, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.