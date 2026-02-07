Увеличилась газодобыча Компании центральных нефтяных зон Ирана

БАКУ /Trend/ - За период деятельности нынешнего правительства Ирана (пришло к власти в августе 2024 года) к объёму добычи газа Компанией центральных нефтяных зон Ирана было добавлено более 13 млн кубометров газа в сутки

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство нефти Ирана, в настоящее время ежедневная добыча газа компанией составляет 240 миллионов кубометров.

За указанный период за счёт ввода в эксплуатацию 1 скважины на газовом месторождении "Далан" к добыче было добавлено 1,4 млн кубометров газа в сутки, и трёх скважин на газовом месторождении "Дай" — 3 млн кубометров газа в сутки.

За счёт ввода в эксплуатацию 1 скважины на газовом месторождении "Моздуран" к добыче было добавлено 1,6 млн кубометров газа в сутки, а на месторождении "Танг-е Бижар" — благодаря капитальному ремонту оборудования и повторному вводу в эксплуатацию скважины № 14 — ещё 7 млн кубометров газа в сутки.

В этот период в эксплуатацию были введены газовая станция "Дехлоран" и газоперерабатывающий завод NGL-3100.

Добавим, что в 11 провинциях Ирана в ведении Компании центральных нефтяных зон имеется 84 нефтяных и газовых месторождений. На данный момент освоены 13 газовых и 13 нефтяных месторождений. Максимальный потенциал добычи компании составляет примерно 250 тысяч баррелей нефти и 250 миллионов кубометров газа в день.