ЕБРР о роли Казахстана в обеспечении транспортной связанности региона через Средний коридор

БАКУ /Trend/ - Региональная торговля внутри Казахстана, по всей Центральной Азии и за ее пределами значительно выиграет от модернизации и расширения Транскаспийского транспортного коридора.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан.

ЕБРР активизирует усилия по поддержке экономических преобразований в Казахстане, инвестируя в ключевые секторы, такие как устойчивая инфраструктура, экологически чистая энергетика, цифровая связь и критически важное сырье.

"Помимо финансирования проектов в рамках Национального плана инфраструктурного развития Казахстана, ЕБРР активно использует возможности в стратегически важных для страны секторах", - отметил Ожан. Среди них - декарбонизация экономики, проведение аукционов по возобновляемым источникам энергии с использованием аккумуляторных систем и развитие государственно-частного партнерства для устранения инфраструктурных пробелов в энергетике, городском транспорте, здравоохранении и образовании.

Особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), известному как Средний коридор, где Казахстан играет ключевую роль. "Казахстан должен модернизировать свои автомобильные и железные дороги, усовершенствовать работу пограничных переходов и устранить ненужные барьеры в торговле и логистике", - сказал он. Банк поддерживает государственные и частные компании, предоставляющие транспортные и логистические услуги вдоль коридора, чтобы повысить региональную связанность.

Еще одним приоритетом является развитие критически важного сырьевого сектора Казахстана, жизненно необходимого для глобального перехода к экологичной энергетике. "Ожидается, что к 2040 году спрос на полезные ископаемые для чистых энергетических технологий значительно вырастет. Поэтому увеличение инвестиций в добычу критически важного сырья необходимо для производства ветряных турбин, солнечных панелей, литий-ионных и аккумуляторов для электромобилей", - пояснил Озхан.

ЕБРР также помогает Казахстану модернизировать системы геологических данных и развивать перспективные месторождения, например, графитовый рудник Сарытоган в Карагандинской области.

В завершение, Ожан подчеркнул важность местных предприятий для устойчивого роста. "Устойчивый экономический рост и создание качественных рабочих мест невозможны без сильных местных компаний". ЕБРР оказывает финансовую и консультативную поддержку малым и средним предприятиям через банки-партнеры в Казахстане, укрепляя основу для инклюзивного развития.

Инвестировав более 11 миллиардов евро в 340 проектов, ЕБРР остается ведущим партнером Казахстана на пути к более экологичной, конкурентоспособной и взаимосвязанной экономике.