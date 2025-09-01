Увеличилось производство сжиженного нефтяного газа на НПЗ SOCAR в Турции

БАКУ /Trend/ - В июне этого года расположенный в Турции нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), произвел около 28 529 тонн сжиженного нефтяного газа (LPG).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетических рынков Турции.

Это на 20 247 тонн, или в 3,4 раза больше по сравнению с 14 068 тоннами LPG, произведёнными в июне 2024 года.

В июне этого года завод импортировал 891 976 тонн сырой нефти. Этот показатель означает увеличение на 29 623 тонны или на 3,4 процента по сравнению с июнем 2024 года (973 110 тонн).

Производство также охватывало выпуск 178 721 тонны авиационного топлива, 133 963 тонны нефти и 58 583 тонны нефтяного кокса, а также около 28 529 тонн LPG и примерно 26 502 тонн высокосернистого дизельного топлива.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод STAR начал работу 19 октября 2018 года, обеспечивая интеграцию нефтепереработки с нефтехимической промышленностью. Завод является крупнейшим инвестиционным проектом в реальном секторе экономики Турции.

По состоянию на конец 2024 года годовая мощность завода по переработке сырой нефти достигла 13 миллионов тонн. Он производит различные нефтепродукты, включая дизельное топливо, нафту и авиационное топливо. Годовое производство нафты заводом практически полностью удовлетворяет потребности нефтехимического комплекса Petkim в сырье.