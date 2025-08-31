Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

ЕС готов поддержать развитие связности на Южном Кавказе

Политика Материалы 31 августа 2025 23:44 (UTC +04:00)
ЕС готов поддержать развитие связности на Южном Кавказе
Фото: Международная кризисная группа

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ЕС продолжит играть роль близкого партнёра, в том числе в вопросах полноценной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также реализации возможностей по развитию транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети X заявила специальный представитель Европейского союза на Южном Кавказе Магдалена Гроно.

"Благодарна азербайджанским партнtрам за визит на этой неделе в Азербайджан, где я возглавляла делегацию ЕС вместе с коллегами из Европейской комиссии и EEAS. Передала послание ЕС о готовности усилить поддержку всех аспектов полноценной нормализации, включая развитие инфраструктурной и транспортной связи", - написала она.

Гроно также отметила, что побывала в Нахчыване, где ознакомилась с транспортной инфраструктурой на местах в рамках возможного взаимодействия с ЕС.

Лента

Лента новостей

Читать все новости