НПЗ STAR увеличил производство дизельного топлива

БАКУ /Trend/ - Расположенный в Турции нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произвел 527 978 тонн дизельного топлива.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетических рынков Турции.

Для сравнения отметим, что в июне 2024 года объем производства завода составлял 318 865 тонн. В результате объем производства в годовом выражении увеличился на 209 113 тонн или на 65,6 процента.

Напомним, что Нефтеперерабатывающий завод "STAR" начал работу 19 октября 2018 года, обеспечивая интеграцию нефтепереработки с нефтехимической промышленностью и являясь крупнейшим инвестиционным проектом в реальном секторе экономики Турции.

По состоянию на конец 2024 года годовая мощность завода по переработке сырой нефти достигла 13 миллионов тонн. Завод STAR производит различные нефтепродукты, включая дизельное топливо, нафту и авиационное топливо. Годовое производство нафты заводом практически полностью удовлетворяет потребности нефтехимического комплекса Petkim в сырье.