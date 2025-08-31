На некоторых улицах Баку будет частично ограничено движение транспорта

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 31 августа 2025 15:49 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - С 23:00 31 августа участок улицы Фикрета Амирова между улицами Хагани и Низами будет закрыт для движения транспорта до окончания гонок Формулы-1 в Баку в связи с установкой надземного пешеходного перехода.

Как сообщили Trend в компании "Бакинская кольцевая дорога", велосипедные дорожки, расположенные на этой территории, будут функционировать.

"Отметим, что ограничения связаны с работами по благоустройству и реконструкции инфраструктуры, проводимыми на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября. Ограничения будут вводиться поэтапно, и в преддверии гонки запланированы определённые изменения и на других улицах и проспектах.

"Просьба водителям и пешеходам использовать альтернативные маршруты передвижения", - сообщили в компании.

