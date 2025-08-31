Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав государств и правительств и их супруг в Тяньцзине (ФОТО/ВИДЕО)

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Tianjin Meijiang» был дан прием в честь глав государств и их супруг от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань, а также представлена концертная программа.

Как сообщает Trend, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву.

Затем главы государств и правительств с супругами совместно сделали фото.