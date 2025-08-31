МИД Армении и Пакистана подписали коммюнике об установлении дипотношений

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Армении и Пакистана Арарат Мирзоян и Исхак Дар подписали в воскресенье совместное коммюнике об установлении дипотношений, сообщили в МИД Армении, передает Trend.

Согласно информации, церемония прошла в Тяньцзине в рамках саммита ШОС.

Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество на принципах Устава ООН — уважения суверенитета, невмешательства и мирного сосуществования. Также стороны договорились обменяться представителями и оказывать взаимную поддержку в соответствии с Венской конвенцией 1961 года.