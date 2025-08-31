Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Армения

МИД Армении и Пакистана подписали коммюнике об установлении дипотношений

Армения Материалы 31 августа 2025 19:56 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Армении и Пакистана Арарат Мирзоян и Исхак Дар подписали в воскресенье совместное коммюнике об установлении дипотношений, сообщили в МИД Армении, передает Trend.

Согласно информации, церемония прошла в Тяньцзине в рамках саммита ШОС.

Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество на принципах Устава ООН — уважения суверенитета, невмешательства и мирного сосуществования. Также стороны договорились обменяться представителями и оказывать взаимную поддержку в соответствии с Венской конвенцией 1961 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости