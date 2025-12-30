Назван доход "Азеркосмос" от экспорта услуг за 11 месяцев

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре этого года Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 16,4 миллиона долларов в 41 страну мира.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на декабрьский выпуск «Обзора экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка "Азеркосмос" от экспорта услуг составила 66% от общей выручки агенства. В ноябре 2025 года "Азеркосмос" экспортировал услуги на сумму 1,5 миллиона долларов в 35 стран мира. Пятью странами-лидерами по экспорту услуг спутниковой связи за отчетный период стали Великобритания (4,2 миллиона долларов США), Люксембург (3,2 миллиона долларов США), Швеция (1,1 миллиона долларов США), Турция (772 тысячи долларов США) и Нигерия (759,8 тысячи долларов США).

