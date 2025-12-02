Доля ненефтяных доходов в сводном бюджете 2026 года увеличится - министр

БАКУ /Trend/ - Доля ненефтяных доходов в сводном бюджете 2026 года увеличится на 5 процентных пунктов по сравнению с текущим годом, достигнув 63%.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр отметил, что в следующем году две трети сводного бюджета будут обеспечены за счет ненефтяного сектора, и эта тенденция сохранится. "Прогнозы к 2029 году показывают, что этот показатель будет увеличен до 69-70% в рамках расходов. Предпринимаемые в этом направлении шаги позволят нам еще больше снизить зависимость страны от нефти и ускорить развитие ненефтяного сектора", - сказал он.

