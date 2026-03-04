Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,9706 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1920 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9706
|AUD
|1,1891
|BYN
|0,5961
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1149
|CZK
|0,0809
|CNY
|0,2456
|DKK
|0,2638
|GEL
|0,6284
|HKD
|0,2176
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2631
|SEK
|0,183
|CHF
|2,1746
|ILS
|0,5503
|CAD
|1,2416
|KWD
|5,5304
|KZT
|0,3396
|QAR
|0,4661
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5069
|MDL
|0,0984
|NOK
|0,1753
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6072
|PLN
|0,459
|RON
|0,3866
|RUB
|2,192
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3293
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3178
|TRY
|0,0386
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,039
|JPY
|1,0801
|NZD
|1,0017