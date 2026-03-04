Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 марта

Экономика Материалы 4 марта 2026 09:07 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,9706 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1920 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9706
AUD 1,1891
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1149
CZK 0,0809
CNY 0,2456
DKK 0,2638
GEL 0,6284
HKD 0,2176
INR 0,0184
GBP 2,2631
SEK 0,183
CHF 2,1746
ILS 0,5503
CAD 1,2416
KWD 5,5304
KZT 0,3396
QAR 0,4661
KGS 0,0194
HUF 0,5069
MDL 0,0984
NOK 0,1753
UZS 0,014
PKR 0,6072
PLN 0,459
RON 0,3866
RUB 2,192
RSD 0,0168
SGD 1,3293
SAR 0,453
xdr 2,3178
TRY 0,0386
TMT 0,4857
UAH 0,039
JPY 1,0801
NZD 1,0017
