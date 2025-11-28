Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 ноября

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 ноября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9700 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,1803 маната.
|Кoд
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,97
|AUD
|1,1105
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0072
|AED
|0,4629
|KRW
|0,116
|CZK
|0,0815
|CNY
|0,2403
|DKK
|0,2638
|GEL
|0,6294
|HKD
|0,2184
|INR
|0,019
|GBP
|2,2506
|SEK
|0,1793
|CHF
|2,1122
|ILS
|0,5206
|CAD
|1,2112
|KWD
|5,5376
|KZT
|0,3293
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5163
|MDL
|0,1007
|NOK
|0,1673
|UZS
|0,0143
|PKR
|0,6046
|PLN
|0,4658
|RON
|0,3871
|RUB
|2,1803
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3116
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3096
|TRY
|0,04
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0402
|JPY
|1,0881
|NZD
|0,9721
|XAU
|7120,671
|XAG
|91,3351
|XPT
|2793,236
|XPD
|2405,67