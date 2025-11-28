Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 ноября

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 ноября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9700 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,1803 маната.