Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 ноября

Финансы Материалы 28 ноября 2025 09:13 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 ноября

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 ноября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9700 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,1803 маната.

Кoд Курс
USD 1,7
EUR 1,97
AUD 1,1105
BYN 0,5745
BGN 1,0072
AED 0,4629
KRW 0,116
CZK 0,0815
CNY 0,2403
DKK 0,2638
GEL 0,6294
HKD 0,2184
INR 0,019
GBP 2,2506
SEK 0,1793
CHF 2,1122
ILS 0,5206
CAD 1,2112
KWD 5,5376
KZT 0,3293
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5163
MDL 0,1007
NOK 0,1673
UZS 0,0143
PKR 0,6046
PLN 0,4658
RON 0,3871
RUB 2,1803
RSD 0,0168
SGD 1,3116
SAR 0,4532
xdr 2,3096
TRY 0,04
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0881
NZD 0,9721
XAU 7120,671
XAG 91,3351
XPT 2793,236
XPD 2405,67
Лента

Лента новостей

Читать все новости