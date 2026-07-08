Цена на азербайджанскую нефть повысилась на 2,6%

БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,95 доллара США, или 2,6%, и составила 75,66 доллара за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,79 доллара, или 2,5%, и составила 72,94 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,98 доллара, или 4,8%, и достигла 42,93 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара, или 2,8%, и достигла 71,87 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно данным Trading Economics, цена на нефть превысила 72 доллара за баррель в среду, а с начала недели выросла более чем на 5% после того, как американские военные нанесли новые авиаудары по Ирану и отменили действие разрешения, позволявшего стране продавать нефть на мировом рынке.

“Эти шаги последовали за серией недавних атак на суда, проходившие через Ормузский пролив, включая катарский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) и саудовский нефтяной танкер. Возобновление конфликта поставило под угрозу временное мирное соглашение между США и Ираном и усилило опасения относительно новых перебоев в мировых поставках энергоресурсов. Риски связаны с тем, что судовладельцы и региональные производители могут отказаться от использования стратегически важного Ормузского пролива”, - передает платформа.

По данным Trading Economics, эскалация конфликта резко изменила прежние ожидания относительно возможного избытка предложения на рынке, сформировавшиеся после того, как страны OPEC+ увеличили производственные квоты, а ближневосточные производители начали наращивать добычу нефти.