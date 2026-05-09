Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 4,43 доллара США, или 4,2% и составила 109,98 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 4,52 доллара США или 4,4%, и составила 107,01 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 4,64 доллара США или 5,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 85,85 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 4,13 доллара США или 4,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 104,72 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.