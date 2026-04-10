Назван объем кредитов, выданных банками в Азербайджане горнодобывающему сектору

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 марта текущего года объем кредитов, выданных работающими в Азербайджане банками и небанковскими организациями горнодобывающему сектору, а также электроэнергетическому, газовому, паровому и водохозяйственному секторам, составил 647,5 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 18,7 миллиона манатов, или на 2,8% меньше в месячном выражении, и на 121,1 миллиона манатов, или на 15,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в целом, по состоянию на 1 марта текущего года, кредитный портфель для кредитования реального сектора в Азербайджане составил 32,564 миллиарда манатов.

Это представляет собой увеличение на 143,3 миллиона манатов, или на 0,4% по сравнению с месячным показателем, а также увеличение на 2,7 миллиарда манатов, или на 9% по сравнению с тем же периодом 2025 года.