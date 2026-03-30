Обнародован объем производства мазута в Азербайджане в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2026 года в Азербайджане было произведено 9,8 тысячи тонн мазута.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По информации, этот показатель на 23,3 тысячи тонн или в 3,4 раза меньше, чем в январе-феврале 2025 года.

По состоянию на 1 марта текущего года запасы готовой продукции составили 33,1 тысячи тонн.

Отметим, что в январе-феврале этого года в сфере производства нефтепродуктов Азербайджана общий объем производства составил 824,5 миллиона манатов, что на 18,4% меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Производство нефтяного кокса увеличилось на 9,8%, производство газойля (дизельного топлива) сократилось на 16,2%, производство нефтяного битума - на 15,9%, производство белой нефти - на 22,1%, а производство мазута - на 70,4%.