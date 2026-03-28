Назван объем производства дизельного топлива в Азербайджане в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 383,2 тысячи тонн газойля (дизельного топлива).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 74,1 тысячи тонн или 16,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В январе-феврале прошлого года в Азербайджане было произведено 457,3 тысяч тонн газойля (дизельного топлива).

Отметим, что в январе-феврале этого года в сфере производства нефтепродуктов Азербайджана общий объем производства составил 824,5 миллиона манатов, что на 18,4% меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Производство нефтяного кокса увеличилось на 9,8%, производство газойля (дизельного топлива) сократилось на 16,2%, производство нефтяного битума - на 15,9%, производство белой нефти - на 22,1%, а производство мазута - на 70,4%.