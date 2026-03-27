Обнародованы данные по поставкам нефти из Азербайджана в Чехию в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале из Азербайджана в Чехию было экспортировано 169,8 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 83,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на 140,1 миллиона долларов США, или в 2,7 раза, а по объему уменьшился на 240,4 тысячи тонн, или в 2,4 раза.

В январе-феврале прошлого года из Азербайджана в Чехию было экспортировано 410,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 224 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,264 миллиарда долларов США. Эта цифра на 2,64 миллиарда долларов или 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 3,665 миллиарда долларов составил экспорт, а 2,599 миллиарда долларов - импорт. За последний год экспорт сократился на 1,102 миллиарда долларов или на 23%, а импорт - на 1,539 миллиона долларов или на 37,2%.

В итоге внешняя торговля завершилась с положительным сальдо в 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов или на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом.