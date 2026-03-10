Департамент торговли США и USACC объявляют о намерении вступить в стратегическое партнерство

ВАШИНГТОН/ Trend/ - Международное управление торговли Департамента торговли США и Торгово-промышленная палата США–Азербайджан (USACC) объявляют о намерении вступить в стратегическое партнерство.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал заместитель помощника секретаря Департамента торговли США Билл Гуидера в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

«Мы готовы продолжать работу с Торговой палатой США–Азербайджан и оказывать поддержку компаниям, ведущим бизнес в Азербайджане. Международное управление торговли Департамента торговли США и USACC объявляют о намерении вступить в стратегическое партнерство с целью увеличения региональной торговли и повышения производительности в регионе Южного Кавказа. Это очень важно. Всё начинается с Торгово-промышленной палаты США–Азербайджан и правительства Азербайджана», — сказал он.

Гуидера отметил, что в течение 30 лет USACC работает над укреплением отношений с США.

«Мы считаем, что сегодня мы видим результаты этих усилий в очень значительном масштабе. Саммит, организованный Президентом Трампом 8 августа, имел огромную значимость, за ним последовал визит вице-президента Вэнса. Мы с нетерпением ожидаем укрепления этих связей, и считаем, что эти визиты являются важным доказательством значимости наших отношений», — добавил он.

Гуидера подчеркнул, что Департамент торговли ценит эти отношения и продолжит свои усилия по организации совместных программ, которые традиционно включают делегации и мероприятия, посвящённые энергетике, искусственному интеллекту и региональной связности.

Со своей стороны, исполнительный директор USACC Натиг Бахышов отметил, что для Торговой палаты США–Азербайджан является большой честью вступить в партнерские отношения с Департаментом торговли США.

«Большое спасибо за вашу поддержку. Вместе мы будем строить более крепкие отношения между США и Азербайджаном, а также укреплять региональное сотрудничество», — добавил он.