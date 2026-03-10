Азербайджан начинает разработку нетрадиционных нефтяных и газовых ресурсов — президент SOCAR

ВАШИНГТОН/Trend/ - Азербайджан начинает разработку нетрадиционных нефтяных и газовых ресурсов,

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

Наджаф подчеркнул, что ранее эта тема не входила в приоритетные направления страны из-за значительных запасов рыбы в Каспийском море.

«Ранее мы сосредотачивались на офшорных нефтяных и газовых месторождениях. Сейчас, параллельно с разработкой офшорных месторождений, мы также начинаем осваивать наземные нетрадиционные ресурсы. В этом смысле американские компании являются естественными партнёрами для реализации этого проекта, так как у них есть доступ к необходимым технологиям, знаниям и опыту. Именно это требуется для успешной разработки проекта. Мы уже начали работу в сотрудничестве с ExxonMobil», — сказал он.