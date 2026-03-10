США привержены поддержке энергетического будущего Азербайджана — Госдепартамент

ВАШИНГТОН/Trend/ - Соединенные Штаты привержены поддержке энергетического будущего Азербайджана.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам энергетики и критически важных минералов Реджи Сингх в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

«Обильные и надежные источники энергии являются краеугольным камнем процветания и безопасности, и Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Азербайджаном, странами Южного газового коридора и государствами Центральной Азии для расширения энергетической безопасности и взаимосвязи, ускорения экономического роста и построения более процветающего, стабильного и интегрированного региона. Соединенные Штаты привержены поддержке энергетического будущего Азербайджана, в том числе посредством таких сделок, как соглашение ExxonMobil с Азербайджаном о разведке нетрадиционных наземных нефтяных ресурсов страны», — сказал он.

Что касается природного газа, Сингх отметил, что Соединенные Штаты признают, что газ останется предпочтительным топливом для надежной, доступной и безопасной энергии на протяжении десятилетий.

«За очень короткий период времени Соединенные Штаты стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, и мы полны решимости расширять экспорт СПГ из США в ближайшие годы. Соединенные Штаты также стремятся к партнерству с Азербайджаном в развитии его неэнергетической экономики, включая сотрудничество в рамках проекта транскаспийской волоконно-оптической линии и рассчитывают на будущее строительство центров обработки данных в сотрудничестве с частным сектором», — добавил он.