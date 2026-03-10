В Баку состоится Фестиваль праздника Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии состоится "Novruz Festival", приуроченный к празднику Новруз. В рамках фестиваля для зрителей подготовлены насыщенная концертная программа, а также выставка и праздничная ярмарка, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Так, 17 марта 2026 года в 19:00 в филармонии пройдет концертная программа талантливых солистов учреждения. Вечер объединит произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. В исполнении молодых музыкантов зрители смогут насладиться разнообразной музыкальной программой и атмосферой праздничного весеннего настроения.

Продолжится фестиваль 18 марта сольным концертом народного ансамбля народных инструментов Sədəf Азербайджанской государственной детской филармонии. В программе прозвучат произведения из репертуара ансамбля. Концерт познакомит зрителей с богатством национальной музыкальной культуры и выразительным звучанием традиционных народных инструментов.

Помимо концертной программы, в дни фестиваля для гостей будут организованы выставка и ярмарка.

"Novruz Festival" обещает подарить зрителям атмосферу весеннего праздника, объединяя музыку, национальные традиции и творческие выступления молодых исполнителей.

