В Азербайджане выросли онлайн-продажи ж/д билетов

БАКУ /Trend/ - В течение двух месяцев текущего года через портал “biletim.az” было приобретено 172 675 билетов. Этот показатель в два раза превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Отмечается, что в январе–феврале 2025 года доля билетов, приобретённых заранее, составляла 29%, тогда как в аналогичном периоде текущего года этот показатель вырос до 42%. Такой рост свидетельствует о том, что при планировании поездок пассажиры более активно используют возможность покупки билетов онлайн.

Следует отметить, что на портале “biletim.az” можно приобрести билеты в 58 пунктов и по 91 направлению. К системе подключено 355 рейсов и 403 транспортных средства. Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы, оказывающих услуги в сфере пассажирских перевозок.