Джейхун Байрамов обсудил с послом Омана региональные вопросы

БАКУ /Trend/ - 10 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла-нерезидента Султаната Оман Сейфа бин Рашида Аль-Джахвари.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию министерство иностранных дел.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние азербайджано-оманских отношений и перспективы сотрудничества. Была подчеркнута важность расширения политического диалога между двумя странами, развития экономических и торговых связей, а также укрепления сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, в том числе по поводу растущей напряженности и военной эскалации на Ближнем Востоке. Была выражена взаимная поддержка в связи с созданными условиями для эвакуации граждан Омана через территорию Азербайджана, а также граждан Азербайджана через территорию Омана.

Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего развития отношений, расширения сотрудничества в направлении укрепления региональной безопасности, а также значимость визитов на высоком и высшем уровнях.