SOCAR заинтересована в участии в проектах upstream в США

ВАШИНГТОН/Trend/- Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проявляет большой интерес к участию в проектах upstream в США.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

«Я знаю, что наши коллеги ведут переговоры со многими американскими компаниями. SOCAR также очень заинтересована в оценке и получении доли участия в добычных проектах в США. В настоящее время мы ведём активные обсуждения с несколькими партнёрами по потенциальным приобретениям в США», — сказал Наджаф.

Он добавил, что нефтегазовая отрасль, конечно, требует значительной технологической поддержки, которую предоставляют многие наши партнёры.

«Мы хотели бы внедрять современные инновационные решения и инструменты. Американские компании являются естественными партнёрами для работы в этом направлении. Мы стремимся развивать наши углеводородные месторождения устойчивым образом.

Мы также открыты к любым инновационным решениям и новым технологиям, которые помогут нам выполнять нашу работу более эффективно, с меньшими затратами, но при этом получать такие же или даже лучшие результаты», — добавил он.