GL Group планирует расширение операций на нефтяных месторождениях в США

ВАШИНГТОН/Trend/- GL Group планирует расширить свою деятельность на нефтяных месторождениях в США.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал старший вице-президент по техническим функциям и международным операциям GL Group Гилберт Бойлер в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

«В ближайшее время вы увидите анонс нашего расширения в США в сфере операций на нефтяных месторождениях. Мы хотим сохранить наши принципы, стандарты и компетенции, при этом основа нашей деятельности остаётся в Азербайджане. Большая часть того, что мы делаем, направлена на сотрудничество между Азербайджаном и США», — отметил Бойлер.

Он подчеркнул, что в Азербайджане компания последние годы работает над оптимизацией существующих месторождений, которые эксплуатируются десятилетиями, повышая эффективность работы скважин, операционную эффективность и соблюдение дисциплины в затратах.

«Ключевым элементом является научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа (НИОКР). Мы изучаем новые методы, технологии и подходы, создаём прототипы и тестируем их для повышения производительности. Мы не создаём технологии с нуля, но используем успешно разработанные в США технологии, адаптируя их к условиям Азербайджана и оптимизируя операции», — добавил он.