Азербайджан — естественный партнер для расширения торговли и стратегического сотрудничества — Департамент торговли США

ВАШИНГТОН/Trend/- Азербайджан является естественным партнером для расширения торговли и стратегического сотрудничества.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал заместитель секретаря по промышленности и безопасности Департамента торговли США Джеффри Кесслер в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

«Экономическое сотрудничество укрепляет общее процветание и национальную безопасность. И это базовое понимание сыграло решающую роль в успешном сближении лидеров бизнеса и политиков. По мере развития событий в регионе и за его пределами мы понимаем, что более прочные связи и доверительные партнерские отношения необходимы для укрепления мира, стабильности и устойчивости. Как мы слышали, при предыдущей администрации отношения были напряженными, двусторонние отношения были напряженными, что затрудняло полноценное участие частного сектора. Сейчас отношения между нашими двумя странами крепче, чем когда-либо. Только за последний год экспорт США в Азербайджан увеличился на 54%, а торговый профицит США с Азербайджаном вырос на 231%», — сказал он.

Кесслер отметил, что Азербайджан имеет стратегическое положение, стратегическое значение, находясь на перекрестке между Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком, и является естественным партнером для расширения торговли и стратегического сотрудничества в критический момент истории.

«Парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента Дональда Трампа, лишь подчеркивает это. Соглашение создало основу стабильности и открыло двери для экономического партнерства в регионе, а также Маршрут Трампа для международного мира и процветания. Соглашение по TRIPP позволит связать рынки. Я также хочу поблагодарить USACC за продвижение взаимодействия в таких отраслях, как критически важные полезные ископаемые и информационно-коммуникационные технологии, а также во многих отраслях сферы услуг, которые, как я знаю, представлены здесь многими компаниями, присутствующими в зале, и все они имеют жизненно важное значение для национальной безопасности США, а также для энергетики. Энергетика не должна оставаться незамеченной. Департамент торговли рассчитывает на сотрудничество со всеми нашими партнерами в американском деловом сообществе и в Азербайджане, чтобы обеспечить ответственное использование всех этих важных технологий и стратегических отраслей и их поставки в рамках наших общих цепочек поставок», — добавил он.