У США и Азербайджана есть возможность еще больше укрепить отношения – посол

ВАШИНГТОН/Trend/- У США и Азербайджана есть возможность еще больше укрепить отношения.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим, в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

«Конечно, миссия еще не выполнена. Нам нужно строить дальше. И, безусловно, USACC играет огромную роль. Я считаю, что и моя задача, вместе с частным сектором, – обеспечить эту основу экономики и торговых связей, которая еще больше укрепит американо-азербайджанские отношения. У нас есть для этого прекрасная возможность, потому что есть политическая воля, которая лежит в основе всего, что может укрепить эти связи. Мы готовы работать над этим», – сказал он.

Посол отметил, что миссия будет выполнена только после того, как каждая область двусторонних отношений между США и Азербайджаном будет развита в полной мере, в соответствии с ее потенциалом.