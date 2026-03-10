Минэкономики Азербайджана и американская технологическая компания подписали меморандум

ВАШИНГТОН /Trend/- Между министерством экономики Азербайджана и американской компанией HAIMAKER.AI Inc подписан Меморандум о взаимопонимании о потенциальном партнерстве по созданию цифровой платформы нового поколения и экосистемы в Азербайджане, сообщает специальный корреспондент Trend.

Церемония подписания состоялась в рамках Торгово-деловой конференции США-Азербайджан, организованной Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC) в Вашингтоне.

Документ подписали первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев и сооснователь и главный исполнительный директор HAIMAKER.AI Inc. Су Ле.

Отметим, что HAIMAKER.AI Inc. - американская технологическая компания, работающая в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

Компания развивает платформу и инфраструктурные решения, позволяющие разработчикам, бизнесу и государственным структурам использовать различные модели искусственного интеллекта через единый интерфейс. Платформа HAIMAKER.AI предоставляет доступ к сотням моделей ИИ от ведущих мировых разработчиков, позволяя интегрировать их в цифровые продукты через единый API и гибко переключаться между моделями в зависимости от задач, стоимости и производительности.