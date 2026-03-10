GL Group заинтересована в расширении операций в нефтегазовом секторе в Азербайджане и за его пределами (Эксклюзив)

ВАШИНГТОН/Trend/- GL Group заинтересована в расширении своих операций в нефтегазовом секторе в Азербайджане и за его пределами.

Об этом сказал Trend на полях Торгово-деловой конференции США–Азербайджан, посвящённой 30-летию Торговой палаты США–Азербайджан (USACC) в Вашингтоне, старший вице-президент по техническим функциям и международным операциям GL Group Гилберт Бойлер.

«Мы всегда заинтересованы в расширении деятельности везде, где работаем, и это включает Азербайджан. Мы очень оптимистично настроены относительно будущего нефтегазового сектора Азербайджана и уверены, что станем успешной его частью», — сказал Бойлер.

Он обозначил стратегию компании в регионе: «Мы намерены, во-первых, продолжать расширять и развивать наши существующие активы. Во-вторых, искать дополнительные возможности для приобретений. И в-третьих, конечно, делать это комплексно, не только в Азербайджане, но и в регионе».

Бойлер подчеркнул роль технологий в работе GL Group. «Я немного говорил о важности цифровизации месторождений, цифрового нефтяного поля. Это позволяет нам оптимизировать цели деятельности, цели бурения, а значит, каждая скважина становится более эффективной», — отметил он.

Компания внедрила передовые методы моделирования и бурения. «Мы построили 3D-геологические модели, 3D-модели пластов для всего, чем управляем, и используем это для планирования деятельности. Это фундаментальный технологический сдвиг. Второе — мы улучшаем технологии бурения. Мы используем направленное бурение, применяем буровой раствор на основе нефти, который меньше повреждает пласт. Я имею в виду повышение продуктивности пласта, и мы видим увеличение дебита скважин, которого исторически не достигали».

Бойлер охарактеризовал подход компании как — «ползти, идти, бегать». «То, что мы делаем, является частью технологической кривой. В настоящее время мы выполняем действия, которые помогают снизить падение добычи, стабилизировать производство и создают основу для его увеличения. Например, недавно мы пробурили скважину с многократными показателями добычи, которых не было на месторождении за последние три года».

Он заключил: «Мы хотим быть частью успешного роста добычи нефти и газа в Азербайджане. И мы считаем, что не только являемся частью этого процесса, но и продолжим увеличивать нашу роль».