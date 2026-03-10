TRIPP усилит экономическую интеграцию от Центральной Азии до Европы и далее — Госдеп США

ВАШИНГТОН/Trend/ - Маршрут Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) усилит экономическую интеграцию от Центральной Азии до Европы и далее.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам энергетики и критически важных минералов Реджи Сингх в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

«Отношения между США и Азербайджаном изменились беспрецедентным образом. Эти изменения стали возможны благодаря историческому саммиту мира, состоявшемуся 8 августа прошлого года при участии Президента США Дональда Трампа, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который проложил путь к завершению затяжного 30-летнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, открыв новую эру стабильности, безопасности и процветания в Южном Кавказе. Одним из ключевых инструментов для достижения мира стало создание Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP). TRIPP — это революционный, уникальный проект, который впервые за десятилетия соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном и восстановит закрытые на долгое время региональные торговые маршруты, а также усилит экономическую интеграцию и связанность от Центральной Азии до Европы и далее», — сказал он.

Сингх отметил, что в рамках Хартии о стратегическом партнёрстве обе страны совместно обязались укреплять двустороннее сотрудничество в сферах энергетики, транспортной связанности, торговли и взаимных инвестиций.

«Темы для сотрудничества включают искусственный интеллект и цифровое развитие, вопросы безопасности и обороны, среди прочего. В энергетике Хартия приоритетно выделяет сотрудничество с Азербайджаном и третьими странами по проектам интерконнекторов, диверсификации маршрутов поставок, тройных соединений, гражданскому ядерному сотрудничеству и мобилизации частных инвестиций в нефтяной, газовый и электроэнергетический сектора. В качестве модели для будущего сотрудничества Хартия особо подчеркивает наш прошлый опыт совместной реализации амбициозных проектов, таких как Южный газовый коридор, что служит примером того, чего мы можем достичь, работая вместе», — добавил он.