Азербайджан работает с американскими партнёрами по изучению новых областей сотрудничества — замминистра энергетики

ВАШИНГТОН/Trend/- Азербайджан работает со своими партнёрами из США по изучению новых направлений сотрудничества.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

Зейналов отметил, что Азербайджан продолжит поставлять природный газ в Европу и своим партнёрам.

«В январе мы расширили географию поставок газа до Германии и Австрии. Сейчас количество стран, получающих азербайджанский газ, увеличилось до 16. Азербайджан является одним из ведущих поставщиков трубопроводного газа в мире. Также хочу отметить постоянную двупартийную поддержку Соединённых Штатов, а также лидерство президента Трампа в реализации исторического проекта Южного газового коридора. Всем известно, что во время своего первого срока он сыграл ключевую роль в завершении последнего недостающего сегмента Южного газового коридора — Транс-Адрического газопровода», — добавил Зейналов.

Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан также работает с американскими партнёрами по изучению новых направлений сотрудничества. Пример успешного сотрудничества с SOCAR может стать историческим прорывом благодаря огромным запасам в этой области.

«Мы считаем, что существует множество возможностей в сфере транспортной связанности от Центральной Азии через Южный Кавказ к Европе и Ближнему Востоку. Мы полагаем, что интерконнекторы также предоставляют отличные возможности для участия американских компаний как в качестве подрядчиков, поставщиков услуг, технологических партнёров, так и инвесторов. Кроме того, Маршрут Трампа для международного мира и процветания, со всеми его компонентами — энергетикой, электричеством, нефтью и газом, — является исторической возможностью для процветания региона на десятилетия вперед, и Азербайджан готов тесно сотрудничать с американскими партнёрами для реализации этой амбиции», — сказал он.

Заместитель министра также считает, что существует ряд возможностей и в других областях.

«В течение следующих трёх лет в энергосистему будет интегрировано 2 гигаватта зелёной энергии, а к 2033 году мы ожидаем 6–7 гигаватт дополнительной энергии, которую можно будет экспортировать или использовать для работы дата-центров. Стоимость электроэнергии в Азербайджане ниже, чем в других странах региона. Этот коридор, где Азербайджан является ключевым элементом, расположен в зоне без санкций, что создаёт дополнительные возможности для партнёров. Мы также считаем, что есть огромные ресурсы — критически важные минералы и энергетические ресурсы Казахстана и других партнёров в Центральной Азии. С содействием США и благодаря лидерству Азербайджана и его транзитным коридорам мы можем доставлять эти ресурсы на стратегические рынки в Европе, на Ближнем Востоке и за их пределами», — добавил Зейналов.