В Азербайджане учет застрахованных лиц у страховщика будет вестись только на основании FİN

БАКУ /Trend/ - Новые законодательные акты, подписанные главой государства, направлены на совершенствование системы социального страхования на основе современных подходов, упрощение процедур в сфере социального страхования с использованием инновационных решений и повышение оперативности предоставления услуг.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что в результате этих изменений учет застрахованных лиц у страховщика отныне будет осуществляться только на основании индивидуального идентификационного номера (FİN), указанного в удостоверении личности, и необходимость в номере социального страхования (SSN) отпадет. Если ранее при представлении страхователями (работодателями) квартальных отчетов о застрахованных лицах (работниках) требовалось отдельно указывать как SSN, так и FİN, то теперь указание SSN не потребуется.

Таким образом, это позволит осуществлять обмен информацией в соответствующей сфере быстрее и точнее. При приеме на работу у граждан больше не будут дополнительно требовать номер социального страхования, а административные процедуры в системе социального страхования будут оптимизированы. Также повысится эффективность электронных услуг, связанных с системой социального страхования, что обеспечит более прозрачное и оперативное осуществление процессов в этой сфере.

