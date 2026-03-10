Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с американскими компаниями в создании промышленных кластеров

ВАШИНГТОН/Trend/ - Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с одной или несколькими ведущими американскими компаниями в качестве якорных инвесторов или соинвесторов в создании промышленных кластеров в стране.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев, в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

«Еще одним стратегическим приоритетом для Азербайджана является развитие современной цифровой экономики и инновационной экосистемы. В ходе этой конференции Азербайджан и американская технологическая компания HAIMAKER.AI подпишут меморандум о взаимопонимании по развитию центра обработки данных на основе искусственного интеллекта в Азербайджане. Эта инициатива представляет собой важный шаг вперед к позиционированию Азербайджана как регионального центра цифровой инфраструктуры, связывающего Европу, Кавказ и Центральную Азию. Азербайджан также уделяет особое внимание развитию современных промышленных кластеров, ориентированных на производство высокодоходной экспортно-ориентированной продукции. В этом контексте мы заинтересованы в сотрудничестве с одной или несколькими ведущими американскими компаниями в качестве якорных инвесторов или соинвесторов в создании промышленных кластеров в Азербайджане. Этот проект будет включать в себя современные заводы, основанные на передовых технологиях, а также будет способствовать развитию высококвалифицированного человеческого капитала, способного работать с современными промышленными технологиями», — сказал Алиев.

Он отметил, что Азербайджан готов не только привлекать инвестиции, но и участвовать в качестве соинвестора в стратегических проектах.

«Благодаря таким институтам, как Государственный нефтяной фонд Азербайджана и другие национальные инвестиционные механизмы, Азербайджан может инвестировать вместе с международными партнерами в перспективные проекты, разделять риски и ускорять их реализацию. Одной из важнейших платформ для инвестиционного сотрудничества является Алятская свободная экономическая зона, расположенная рядом с портом Баку. Эта зона предлагает полное освобождение от налогов и таможенных пошлин, неограниченную иностранную собственность, полную репатриацию прибыли и современную нормативно-правовую среду, разработанную специально для международных инвесторов. Наша цель – превратить Алят в региональную экономику, сопоставимую по своей роли с Сингапуром в Юго-Восточной Азии или Израилем на Ближнем Востоке, предоставляя американским компаниям эффективную операционную площадку для инвестиций, логистики, производства и цифровых услуг в более широком евразийском регионе. Соединенные Штаты на протяжении трех десятилетий являются одним из важнейших экономических партнеров Азербайджана. Сегодня у нас есть возможность расширить это партнерство за пределы энергетики в сферу цифровой инфраструктуры, передового производства и новых цепочек поставок, связывающих Центральную Азию с мировыми рынками. Азербайджан предлагает политическую стабильность, стратегическое географическое положение и инфраструктуру, готовую к инвестициям, и мы готовы инвестировать вместе с нашими партнерами. Мы приглашаем американские компании и инвесторов стать частью этой новой главы в отношениях США и Азербайджана», — добавил Алиев.