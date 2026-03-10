Азербайджан заинтересован в проектах накопления энергии для поддержки энергоперехода

ВАШИНГТОН/ Trend/ - Азербайджан заинтересован в реализации проектов по хранению энергии, которые помогут обеспечить стабильность энергосистемы в условиях энергетического перехода.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Афган Исаев в ходе панельных дискуссий на тему "Энергетическая инфраструктура и приток капитала в энергетическое будущее" на американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан в Вашингтоне.

По словам Исаева, развитие технологий в сфере возобновляемой энергетики постепенно делает многие ранее дорогостоящие проекты экономически более оправданными.

«Сегодня мы видим, как технологический прогресс — например, в солнечной энергетике или морских ветровых электростанциях — сделал проекты, которые раньше считались слишком дорогими, экономически возможными и привлекательными для отрасли», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что страны, реализующие энергетический переход, сталкиваются с проблемой ограниченной пропускной способности энергосетей.

«Энергосистема не может бесконечно принимать новые источники энергии. Поэтому необходимы дополнительные балансирующие мощности, включая решения по накоплению энергии», — сказал Исаев.

По его словам, именно поэтому Министерство энергетики Азербайджана совместно с Министерством экономики и Министерством финансов рассматривает проекты по внедрению систем хранения энергии.

«Мы внимательно следим за развитием технологий накопления энергии и заинтересованы в реализации подобных проектов, которые помогут обеспечить устойчивость энергосистемы», — добавил он.