Азербайджан сократил импорт и экспорт черных металлов

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года из Азербайджана было экспортировано 74,1 тысячи тонн черных металлов и изделий из них на сумму 76,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт указанной продукции сократился в стоимостном выражении на 631 тысячу долларов США или 0,8%, а в объемном выражении – на 10,2 тысячи тонн или 12,1%.

За отчетный период удельный вес черных металлов и изделий из них в общем объеме экспорта составил 0,35%, а в ненефтяном секторе - 2,55%.

При этом за первые 10 месяцев 2025 года в Азербайджан было импортировано 768,2 тысячи тонн черных металлов и изделий из них на сумму 923,8 миллиона долларов США. Это на 54,4 миллиона долларов США или на 5,6% меньше в стоимостном выражении и на 85,8 тысячи тонн или на 10% меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

