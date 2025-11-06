Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 6 ноября 2025 09:35 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,39 доллара США, или на 0,6%, составив 65,43 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,42 доллара, или на 0,7%, и составила 63,37 доллара.

Цена нефти марки URALS снизилась на 0,34 доллара или 0,65% по сравнению с предыдущим показателем и составила 52,07 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась на 0,7 доллара или 1,07%, составив 64,56 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.

