Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,39 доллара США, или на 0,6%, составив 65,43 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,42 доллара, или на 0,7%, и составила 63,37 доллара.
Цена нефти марки URALS снизилась на 0,34 доллара или 0,65% по сравнению с предыдущим показателем и составила 52,07 доллара за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась на 0,7 доллара или 1,07%, составив 64,56 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.