Оператор IGB провел учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Греции

БАКУ /Trend/ – 17 июля независимый оператор газотранспортной системы Interconnector Greece-Bulgaria (ICGB) провёл учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в регионе Комотини, сообщили Trend в компании.

Основной целью учений была оценка готовности и эффективности подрядной организации, ответственной за аварийный ремонт газопровода IGB на территории Греции, проверка работы оперативных команд ICGB в Греции, а также тестирование протоколов координации действий с соответствующими национальными органами. В ходе учений особое внимание уделялось развертыванию ресурсов, скорости реагирования и координации действий на месте в соответствии с Планом реагирования на чрезвычайные ситуации компании.

Учения проводились при тесной координации с местной полицией, пожарно-спасательными службами и подразделениями гражданской защиты, в рамках общего плана реагирования на аварийные ситуации, связанные с газовой инфраструктурой, предусмотренного системой Гражданской защиты Греции. Заранее было разработано сценарное упражнение уровня Tier 1, моделирующее локальный инцидент на газопроводе, требующий немедленного реагирования, для оценки эффективности существующих процедур и работы назначенной аварийной бригады.

В рамках учений использовалась специализированная техника и оборудование, что привело к временному повышению уровня шума вблизи места проведения работ. ICGB подтвердила, что в ходе учений, которые проходили в контролируемых условиях с полным соблюдением протоколов безопасности, угрозы для населения, окружающей среды и целостности газовой инфраструктуры не было.

Компания отметила успешное завершение учений как важное подтверждение своей операционной готовности, слаженности работы всех задействованных команд и приверженности высоким стандартам безопасности. ICGB продолжит регулярное проведение подобных учений и тренингов как на греческой, так и на болгарской стороне газопровода.

Отметим, что газопровод IGB соединяется с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA) и Трансадриатическим газопроводом (TAP) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора. Общая длина газопровода составляет 182 км, диаметр трубы – 32 дюйма, а текущая пропускная способность достигает 3 млрд кубометров в год в направлении Греция – Болгария. В зависимости от рыночного интереса и возможностей соседних газотранспортных систем мощность IGB предусмотрена с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров в год.