Обсуждены вопросы поощрения инвестиций между Азербайджаном и Иорданией

БАКУ /Trend/ - 22 июня находящаяся в нашей стране с официальным визитом делегация во главе с председателем Палаты депутатов Иорданского Хашимитского Королевства Мазеном Торки Аль-Кади посетила Милли Меджлис. Гостей встретила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что председатель Палаты депутатов сначала ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Посетив мемориальный зал имени общенационального лидера Гейдара Алиева, гости осмотрели экспонаты, отражающие различные периоды жизни и политической деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Председатель Палаты депутатов Мазен Торки Аль-Кади оставил памятную запись в Книге почётных гостей.

Затем состоялась встреча сторон в расширенном составе.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что вчера во время встречи гостей с Президентом Ильхамом Алиевым был обсуждён ряд важных вопросов. Спикер довела до внимания, что успехи, достигнутые сегодня Азербайджаном, являются результатом успешной внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией, являющимися дружественными и братскими странами, достигли высокого уровня, и что важную роль в этом играют взаимные визиты и встречи глав государств.

Было отмечено, что сотрудничество и взаимная поддержка между нашими странами в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других организаций также вызывают удовлетворение.

Спикер напомнила о встрече с гостем в прошлом месяце в Черногории в рамках первой конференции председателей парламентов Парламентской ассамблеи Средиземноморья, высоко оценила нынешний уровень межпарламентских связей между нашими странами, подчеркнув роль взаимных визитов и деятельность парламентских групп дружбы в углублении этих отношений. Она выразила удовлетворение активным участием парламента Иордании в работе Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Председатель Палаты депутатов Иорданского Хашимитского Королевства Мазен Торки Аль-Кади выразил благодарность за приглашение посетить Азербайджан и за проведённую встречу. Поделившись впечатлениями о состоявшейся накануне встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, гость подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются благодаря инициативам и усилиям глав наших государств.

Говоря о значимости 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества, проходящей в Баку, гость отметил, что это мероприятие является важной платформой для обсуждения актуальных вопросов.

В ходе беседы председатель Палаты депутатов высказал свое мнение по вопросам развития межпарламентских связей, обмена опытом в законодательной сфере, поощрения инвестиций, сотрудничества в гуманитарной сфере, в сфере работы с молодёжью и другим темам. Он подчеркнул, что данный визит и встреча с председателем азербайджанского парламента являются хорошей возможностью для дальнейшего расширения связей между парламентами.

Также в ходе беседы было уделено внимание возможностям сотрудничества между комитетами парламентов и группами дружбы. В частности, была подчёркнута важность продолжения взаимной поддержки в международных парламентских организациях.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.