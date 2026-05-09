На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями села Шукюрбейли (ВИДЕО)

Политика Материалы 9 мая 2026 23:07 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/- На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями села Шукюрбейли Джебраильского района.

Как сообщает в субботу Trend, в публикации говорится:

«Мы еще раз покажем всему миру, что мы – народ-созидатель и в то же время народ-воин. Мы вернули эти земли, проливая кровь, да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы одержали блестящую Победу, которой нет и, скорее всего, не будет равных в современной истории. Мы должны гордиться этой вечной Победой. И молодое поколение в домах, семьях и школах должно воспитываться в этом духе, чтобы мы и впредь жили с гордостью как победоносная страна, победоносный народ.

(9 мая 2026 года, со встречи с жителями села Шукюрбейли Джебраильского района)»

