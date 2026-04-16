Обнародовано количество НБKО с иностранным капиталом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на конец 2025 года, в Азербайджане действовало 89 небанковских кредитных учреждений, из которых 54 были небанковскими кредитными организациями (НБКО) и 35 — кредитными союзами.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сообщается, что рыночная доля НБКО по активам в финансовой системе в целом составила 2,1%: "За последние 4 года были отозваны лицензии у 4 НБКО и 1 кредитного союза, а новая лицензия была выдана 1 НБКО. 14 из действующих НБКО имеют иностранный капитал, из которых 11 - долю иностранного капитала более 50%. За год общее число сотрудников увеличилось на 357 человек и составило 3903, а число филиалов сократилось на 7 и составило 297".

В отчете отмечается, что объем активов сектора в 2025 году увеличился: "Общие активы НБКО за год увеличились на 25% (250 миллионов манатов) и составили 1,24 миллиарда манатов. Основной вклад в увеличение внес чистый кредитный портфель. Так, чистый кредитный портфель за год увеличился на 28,8% (206 миллионов манатов). Совокупные обязательства НБКО за год увеличились на 26,5% (142,4 миллиона манатов) и составили 679 миллионов манатов. Одним из основных факторов, повлиявших на увеличение совокупных обязательств, стали средства, привлеченные от финансовых учреждений-резидентов".