В Бакинском порту увеличилась перевалка насыпных грузов

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2026 года Бакинский порт ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обработал 423 124 тонны насыпных грузов (карбамид, сера).

Об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Это примерно на 46 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сообщается, что в марте этого года в порту было обработано 162 тысячи тонн насыпных грузов. Это на 94 процента больше, чем показатель, зафиксированный в марте прошлого года, что также является месячным рекордом по объему обработанных насыпных грузов.

Кроме того, в марте в Терминале общих грузов Бакинского порта пришвартовалось 78 судов, что тоже является рекордным показателем.