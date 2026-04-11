Увеличился объем денежных переводов из Азербайджана в Литву

БАКУ/Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Литвы в Азербайджан составил 6,688 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана это на 1,3 миллиона долларов США, или на 23,3% больше показателя за 2024 год.

Согласно информации, в отчетный период доля Литвы в общем объеме денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа составила 0,6%.

Также в 2025 году объем денежных переводов физлиц из Азербайджана в Литву составил 5,263 миллиона долларов США, что в сравнении с показателем 2024 года означает рост на 2,1 миллиона долларов, или в 1,7 раза.

В отчетный период доля Литвы в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 1%.

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Литву составил 3,156 миллиона долларов США, а в обратном направлении - 5,426 миллиона долларов США.

В целом, в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана за рубеж составил 505,139 миллиона долларов США. Это на 21,6 миллиона долларов, или на 4,1% меньше показателя за 2024 год.

В то же время в отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,177 миллиарда долларов США, что на 94,1 миллиона долларов, или на 8,7% больше по сравнению с показателем 2024 года.