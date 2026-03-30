ЕИБ готов начать деятельность в Туркменистане после подписания рамочного соглашения (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает подписание рамочного соглашения с Туркменистаном в качестве предварительного условия для начала операционной деятельности в стране.

Об этом Trend заявил глава Регионального представительства ЕИБ по Центральной Азии Оливье Кюени.

"Хотя наши операции в Туркменистане в настоящее время ограничены до подписания рамочного соглашения, недавняя миссия в Ашхабаде показала явный взаимный интерес к будущему сотрудничеству. Проекты, направленные на улучшение связанности и укрепление цифровой инфраструктуры, могут сыграть важную роль в этом партнерстве", - сказал он.

"Когда мы сможем приступить к операционной деятельности, ЕИБ, вероятно, сосредоточится на поддержке устойчивых транспортных решений, цифровых технологий и применении строгих экологических и социальных стандартов. Наша цель всегда заключается в том, чтобы инфраструктурные проекты не только улучшали связанность, но и способствовали долгосрочному устойчивому развитию", - отметил он.

"ЕИБ также является частью координационной платформы Транскаспийского транспортного коридора, созданной ЕС и странами Центральной Азии. Через эту платформу мы тесно сотрудничаем с многосторонними партнерами для поддержки инициатив в области трансграничного транспорта и цифровизации, которые могут углубить региональную интеграцию и способствовать устойчивому экономическому росту по всей Центральной Азии", - сказал он.

"ЕИБ активно изучает возможности поддержки инициатив, связанных с развитием и цифровизацией Транскаспийского транспортного коридора, особенно в тех случаях, когда они соответствуют стратегии ЕС Global Gateway", - отметил Кюени.

"Водное управление является одной из наиболее актуальных проблем в Центральной Азии, и Туркменистан не является исключением. Регион сталкивается с растущим дефицитом водных ресурсов и экологическими изменениями, что делает особенно важной устойчивую водную инфраструктуру", - сказал Кюени.

"ЕИБ накопил ценный опыт в этой области благодаря таким проектам, как усилия по восстановлению Аральского моря в Узбекистане. Там банк поддерживает инициативы по восстановлению лесов и водных ресурсов, а также по совершенствованию устойчивых ирригационных систем. Эти проекты показывают, как целевые инвестиции могут одновременно способствовать восстановлению экосистем и поддержке местных сообществ и сельского хозяйства", - сказал он.

"В перспективе мы считаем, что после создания надежной основы для сотрудничества могут появиться аналогичные возможности взаимодействия в Туркменистане. В частности, мы могли бы рассмотреть проекты в области чистой энергетики и водных ресурсов в рамках инициативы Team Europe по воде, энергетике и изменению климата", - отметил он.

"Опираясь на опыт и лучшие практики стран Центральной Азии, такое сотрудничество может помочь смягчить климатические риски и одновременно способствовать более интегрированному и устойчивому развитию региона", - сказал он.

"Туркменистан обладает значительным потенциалом в области чистой энергетики, особенно благодаря богатым ресурсам солнечной и ветровой энергии. С точки зрения ЕИБ это создает значительные возможности для поддержки перехода страны к более диверсифицированной и устойчивой энергетической системе", - сказал он.

"Показательный пример можно увидеть в соседнем Узбекистане, где развитие возобновляемой энергетики за последние пять лет продвинулось быстрыми темпами. С момента ввода в эксплуатацию первого солнечного проекта в 2021 году в стране сейчас функционируют 15 солнечных фотоэлектрических станций и пять ветровых электростанций общей установленной мощностью 5,5 ГВт. Кроме того, страна развивает ряд систем накопления энергии (BESS) для балансировки электросети", - отметил он.

"ЕИБ сыграл важную роль в этом прогрессе, профинансировав четыре солнечных проекта общей мощностью почти 1 ГВт новой чистой энергии. Эти инвестиции способствовали увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Узбекистана и продемонстрировали, что крупномасштабное внедрение солнечной энергетики в регионе является как осуществимым, так и эффективным", - сказал он.

"Помимо солнечной и ветровой энергетики, банк также активно участвует в финансировании крупных гидроэнергетических проектов в регионе. Мы также готовы делиться опытом в развитии линий электропередачи и трансграничной энергетической инфраструктуры. Это включает такие проекты, как межсистемное соединение CASA-1000 между Таджикистаном и Кыргызстаном в Центральной Азии, а также ряд крупных проектов по соединению энергосистем в Европе, включая EuroAsia, Adriatic Link, Bay of Biscay, Celtic, NeuConnect и Baltic Sea Grid", - сказал он.

"Новый офис в Ташкенте предназначен для охвата всего региона Центральной Азии, включая Туркменистан. После подписания рамочного соглашения с Туркменистаном этот офис будет готов поддерживать деятельность банка в стране", - сказал он.

"Мы уже выделили ресурсы для работы над потенциальными проектами. Это означает, что после заключения соглашения мы сможем оперативно начать формирование портфеля проектов в Туркменистане в тесной координации с нашей региональной стратегией", - отметил Кюени.

"Еще одним важным элементом нашего подхода является тесное взаимодействие с местными представительствами ЕС. Такое сотрудничество усиливает наше присутствие на местах и помогает обеспечивать соответствие нашей деятельности приоритетам и ценностям Европейского союза", - сказал он.

"Наше тесное сотрудничество с представительством ЕС в Ашхабаде будет играть важную роль в формировании эффективных партнерств и обеспечении того, чтобы будущие проекты приносили ощутимую пользу стране и региону", - подчеркнул он.

Отметим, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), основанный в 1958 году и штаб-квартира которого находится в Люксембурге, является кредитным учреждением Европейского союза, предоставляющим долгосрочное финансирование для проектов в сфере инфраструктуры, климата, энергетики, транспорта, цифровизации и других областей развития как в странах ЕС, так и в странах-партнерах по всему миру. В настоящее время банк сотрудничает более чем с 160 странами, уделяя особое внимание поддержке устойчивого развития, климатическим инициативам и экономической интеграции.

В последние годы Туркменистан и ЕИБ активно ведут диалог, главным образом направленный на создание правовой базы, которая позволит банку начать работу в стране. В частности, стороны ведут переговоры о Рамочном соглашении, которое установит юридические основания для финансирования проектов ЕИБ в Туркменистане. Потенциальные направления сотрудничества включают транспортную инфраструктуру, особенно проекты, связанные с Транскаспийским международным транспортным коридором (ТМТМ), а также инициативы в сфере возобновляемой энергетики, цифровизации, водного хозяйства и других секторов устойчивого развития.