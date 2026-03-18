Назван объем доходов госбюджета Азербайджана от приватизации и аренды имущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана обеспечила поступление в государственный бюджет 75,9 млн манатов в январе–феврале 2026 года от приватизации и аренды.
Об этом Trend сообщили в Государственной службе.
Согласно информации, в январе–феврале 2026 года Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики было проведено 10 аукционов. На аукционах были приватизированы пакет акций 1 акционерного общества и 258 транспортных средств.
Поступления в государственный бюджет от приватизации за указанный период составили 66,1 млн манатов. В январе–феврале 2026 года Государственной службой по вопросам имущества заключено 890 новых договоров аренды, из которых 96 — по нежилым помещениям и 794 — по земельным участкам. За отчетный период от аренды государственного имущества (нежилых помещений и земельных участков) в бюджет поступило 9,8 млн манатов.