Назван объем доходов госбюджета Азербайджана от приватизации и аренды имущества

Поступления в государственный бюджет от приватизации за указанный период составили 66,1 млн манатов. В январе–феврале 2026 года Государственной службой по вопросам имущества заключено 890 новых договоров аренды, из которых 96 — по нежилым помещениям и 794 — по земельным участкам. За отчетный период от аренды государственного имущества (нежилых помещений и земельных участков) в бюджет поступило 9,8 млн манатов.