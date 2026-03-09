В Иране состоится мероприятие по принесению присяги нового Верховного лидера

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Иране в 15:00 по местному времени по всей стране пройдет мероприятие по принесению присяги на верность новому Верховному лидеру Сейиду Моджтабе Хаменеи.

Как передает Trend, об этом распространил информацию Координационный совет исламской пропаганды Ирана.

Все граждане Ирана приглашены принять участие в мероприятии, которое будет организовано во всех городах страны.

Отметим, что 8 марта Собрание экспертов Ирана большинством голосов избрало сына Верховного лидера аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи третьим Верховным лидером Ирана. Ранее, 28 февраля, аятолла Сейид Али Хаменеи погиб в результате военных авиаударов США и Израиля.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.