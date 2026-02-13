Сокращение ОПР и сложные структуры долга усиливают давление на развивающиеся страны – ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Сокращение официальной помощи развитию (ОПР) и все более сложные механизмы реструктуризации долга усугубляют проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, заявила президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Trend.

"Говоря о вызовах, следует выделить два дополнительных элемента. Первый - это сокращение ОПР. Долговой кризис сочетается с весьма значительным снижением объемов официальной помощи развитию, и это окажет влияние", - сказала она, отметив, что распределение ограниченных ресурсов становится все более сложной задачей.

По ее словам, второй серьезной проблемой является растущая сложность механизмов реструктуризации долга.

"Я возглавляла Парижский клуб много лет назад, и в то время на страны - члены Парижского клуба приходилась основная часть долга. Хотя переговоры в 1990-х годах со странами с высоким уровнем задолженности иногда занимали время, существовала структурированная рамка, позволявшая кредиторам собираться вместе и согласовывать условия урегулирования, включая списание долга", - напомнила Рено-Бассо.

Она добавила, что сегодня структура кредиторов стала гораздо более фрагментированной.

"Есть кредиторы Парижского клуба, но их доля меньше; стало больше держателей облигаций, больше частного долга, двустороннего частного долга без облигаций, а также крупных двусторонних кредиторов, не входящих в Парижский клуб. Механизмы сотрудничества стали гораздо более сложными", - пояснила Рено-Бассо.

Она назвала Общую рамочную программу G20 "правильным подходом, позволяющим привлечь всех участников", однако признала, что процесс остается медленным: "Определенный прогресс достигнут, но необходимы ускорение, более тесное сотрудничество и более активное участие всех типов кредиторов".

Президент ЕБРР также указала на работу, проведенную в рамках инициативы G20 по обеспечению достаточности капитала, которая помогла расширить возможности многосторонних банков развития по наращиванию кредитования.

В завершение Рено-Бассо подчеркнула важность содействия частным инвестициям, не увеличивающим долговую нагрузку государств.

"Нам необходимо содействовать инвестициям, которые не связаны с государственными заимствованиями, а представляют собой вложения частных инвесторов, способствующие развитию услуг, удовлетворению потребностей, созданию рабочих мест и обеспечению положительного экономического роста, помогая странам выйти из этого долгового кризиса", - сказала она.